Названі галузі із найвищими зарплатами під час кризи

У квітні 2020 року найвища заробітна плата штатних працівників булла зафіксована у сфері "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому отримують 20 256 гривень, що становить 194,2% середнього рівня по економіці.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, на другому місці - "Інформація та телекомунікації", де середня заплата становить 18 317 гривень (175,6% від середньої).

Також відносна висока середня зарплата у сфері "Державне управління й оборона" - 15 041 гривень або 144,2% від середньої.

Найнижча зарплата у сфері "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 3 500 гривень, або 33,6% від середньої.

Також низькі зарплати у сферах "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" 7 035 гривень, або 67,4% від середньої та "Освіта" - 8 310 гривень або 79,7% від середньої.

Варто зазначити, що у багатьох галузях досить високий рівень тіньових зарплат, який не фіксується Держстатом. Особливо це стосується сільського господарства та будівництва.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата в Україні у квітні 2020 року склала 10 430 грн, що на 8,9% менше у порівнянні березнем.

Відзначимо, за прогнозом уряду, середня номінальна зарплата у 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн).