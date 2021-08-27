Названо галузі з найшвидшим зростанням зарплат за останній рік

За даними статистичного відомства, найшвидше зарплати зростали в галузі "тимчасове розміщення та організація харчування" - на 52,5% до 8 871 гривень.

Далі йде "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги", де зарплати за рік зросли на 30,5% до 11 175 гривень та "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" - на 27,8% до 13 145 гривень.

В освіті зарплати зросли на 36,7% до 12 090 гривень, на транспорті - на 27,2% до 15 257 гривень.

У галузі "Інформація та телекомунікації" зарплати за рік зросли на 26,1% до 24 946 гривень і є найвищими в Україні.