Названо галузі, в яких підприємці найчастіше приховують статки, перебуваючи "на спрощенці"

Підприємці "на спрощенці", задіяні у сферах оптової та роздрібної торгівлі, HoReCa та переробної промисловості, частіше за інших приховують свої статки та не сплачують податки у повному обсязі. При цьому у більшості випадків ці підприємці мають значні обороти бізнесу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву старшого економіста Центру економічної стратегії Юрія Гайдая під час форуму "Детинізація - цивілізація 2.0".

За словами Гайдая, нещодавно було проведено дослідження, яке показало зниження оподаткованого прибутку підприємств, що знаходяться в різних групах оподаткування.

"Ми вирішили взяти інформацію у податкової за 2019 рік щодо того, як звітують "спрощенці" та ФОПи (на перших трьох групах) і подивитись у розрізі інтервалів доходів. Важливо те, що на другій групі розподіл кількості підприємств за доходами зовсім не відповідає очікуваному розподілу. Так, на другій групі найбільша кількість підприємців звітувала дохід перед межею фіскалізації. Тут причини можуть бути дві: або підприємці припиняють діяльність, або, що більше ймовірно, вказують стільки скільки хочуть. Якщо ми подивимось на третю групу, то там таких аномалій немає, бо кількісну основу третьої групи складають ІТ-консультанти та ті, хто показують свій реальний дохід та майже їм не маніпулюють", - розповів про проведене дослідження Гайдай.

А ось підприємці другої групи, задіяні у сферах оптової та роздрібної торгівлі, HoReCa та переробної промисловості зі значними оборотами, найбільше зловживають "спрощенкою".

"Найбільший ризик зловживань в поєднанні зі значними оборотами - це сегмент другої групи", - додає Гайдай.

На фоні цього експерт пропонує наступні кроки для виправлення цієї ситуації, а саме: повернути фокус першої та другої груп до найменшого бізнесу, обмеживши перелік дозволених активностей (дрібні персональні послуги, продаж товарів ручної роботи тощо); ліміти доходів повинні бути доступні, щоб не обмежувати справжній малий бізнес; обов’язковий ПДВ для торгівлі на третій групі; повна фіскалізація ФОПів на третій групі оподаткування.

Нагадаємо, що у "Чорну п'ятницю" журналісти провели експеримент та купили 5 Іphone 13 і різних магазинах. При ціні за телефон у 30 000 грн продавцями такого товару у двох випадках були підприємці "на спрощенці", три взагалі не вказали суб'єкта підприємницької діяльності.

Жодний з магазинів не видав фіскальний чек, що може свідчити про те, що дані торгові операції не пройшли через офіційний оборот продавця (як відомо, фіскальний чек обовязковий до видачі згідно з законом України та постанові КМУ 231).