В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Сьогодні в Україні попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними УкрГідрометцентру загрозу прогнозують у більшості східних областей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують у більшості районів східних, Миколаївської та Чернівецької областей.

Нагадаємо, погода в Україні 22 травня погіршиться, на півночі дощі, а температура повітря опуститься до +11+18. У Києві сьогодні йтиме дощ. Температура повітря вдень складе +10+12, а вночі +5+7.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що синоптики попереджають про нічні заморозки в Україні. Очікується, що у деяких областях місцями і в повітрі заморозки будуть становити показники температури від 0 до 3 градусів.

Разом з тим, сьогодні, 22 травня, погода в Києві погіршиться, очікуються сильні пориви вітру від 15 до 24 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Фахівці закликають дотримуватися основних рекомендацій у зв'язку з негодою.