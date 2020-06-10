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Названі найкращі вузи світу. У топ потрапили шість українських університетів

Новини » Суспільство     10.06.2020 - 22:20
Названі найкращі вузи світу. У топ потрапили шість українських університетів
Фото: Харківський національний університет імені Каразіна (univer.kharkov.ua)

Кращим вузом світу став Массачусетський технологічний інститут

Шість українських університетів потрапили у топ-1000 кращих вузів світу. Найбільшу оцінку отримав Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Про це свідчать дані авторитетного рейтингу QS World University Rankings 2021, повідомляє РБК-Україна.

Університет імені Каразіна потрапив у топ-500 кращих вузів світу, фахівці розмістили його на 477 місці. Порівняно з минулим рейтингом, харківський вуз піднявся на 14 сходинок.

Другим йде Київський національний університет імені Тараса Шевченка, який отримав 601-650 місце. Такий розрив пов'язаний з тим, що після 200-го місця університети представлені групами по 50 закладів через невелику різницю у балах. Столичний вуз за рік опустився на 60 позицій.

Харківська політехніка залишилася на минулому рівні і займає 651-700 місця.

Ще два вузи - КПІ їм. Сікорського та Сумський державний університет, також не змінили своїх позицій і залишилися на 701-750 місцях.

Погіршила свої показники Львівська політехніка. Торік творці рейтингу розмістили львівський вуз на 751-800 місцях. У новому рейтингу університет посів 800-1000 місця.Названі найкращі вузи світу. У топ потрапили шість українських університетів

Фото: шість українських університетів потрапили в топ-1000 кращих вузів світу (topuniversities.com)

Кращим вузом світу вже дев'ять років поспіль називають Массачусетський технологічний інститут. У топ-10 також увійшли Стенфорд, Гарвард, Каліфорнійський технологічний інститут, Оксфорд, Швейцарський технологічний університет, Кембридж, Імперський коледж Лондона, Чиказький університет і Університетський коледж Лондона.

Вперше українські вищі навчальні заклади потрапили до топ-1000 у 2015 році.

Нагадаємо, раніше в КНУ імені Шевченка проводилися обшуки у справі про корупцію.

Також повідомлялося, що за хабар затримали проректора одного з приватних університетів Києва.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України рейтингвузыуниверситет
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