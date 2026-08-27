Названы три категории украинцев, депортированных из ЕС самыми первыми

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Временную защиту для украинцев в ЕС продлили до марта 2028 года

Но нарушителей с определенными обстоятельствами могут депортировать в первую очередь

Депортация не всегда означает возвращение именно в Украину

Кто больше всего рискует

Под угрозой депортации в первую очередь оказываются три категории людей. Первая – те, кто попал на территорию Шенгенской зоны нелегально, то есть обходя официальные пункты пропуска.

Вторая – люди, совершившие уголовное преступление или представляющие угрозу общественному покою. Третья – те, кто въехал в ЕС по поддельным документам или сознательно указал ложные данные о себе.

Куда депортируют

Принудительное выдворение не обязательно означает возвращение в Украину. Чаще всего нарушителей отправляют в третьи страны-хабы на общих основаниях, а также запрещают въезд на территорию Евросоюза на определенный период - информацию о таком лице вносят в общую Шенгенскую информационную систему (SIS).

Что с временной защитой в целом

Напомним, что временную защиту для украинцев в Евросоюзе продлили до марта 2028 года. По состоянию на конец мая 2026 года этим статусом в странах ЕС пользовались более 4,3 миллиона человек, выехавших из-за войны.