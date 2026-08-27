Названы три категории украинцев, депортированных из ЕС самыми первыми

Несмотря на продолжение временной защиты украинцев в ЕС до марта 2028 года, есть категории людей, которых могут депортировать в первую очередь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет Европейского Союза .
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Кто больше всего рискует
Под угрозой депортации в первую очередь оказываются три категории людей. Первая – те, кто попал на территорию Шенгенской зоны нелегально, то есть обходя официальные пункты пропуска.
Вторая – люди, совершившие уголовное преступление или представляющие угрозу общественному покою. Третья – те, кто въехал в ЕС по поддельным документам или сознательно указал ложные данные о себе.
Куда депортируют
Принудительное выдворение не обязательно означает возвращение в Украину. Чаще всего нарушителей отправляют в третьи страны-хабы на общих основаниях, а также запрещают въезд на территорию Евросоюза на определенный период - информацию о таком лице вносят в общую Шенгенскую информационную систему (SIS).
Что с временной защитой в целом
Напомним, что временную защиту для украинцев в Евросоюзе продлили до марта 2028 года. По состоянию на конец мая 2026 года этим статусом в странах ЕС пользовались более 4,3 миллиона человек, выехавших из-за войны.
Условия пребывания украинских беженцев в Евросоюзе меняются не в первый раз. Еще в июне РБК-Украина писала о том, что Европа готовит для украинских беженцев - многие страны хотели бы ввести изменения, позволяющие вернуть часть переселенцев домой.
Тогда же ЕСразделился из-за ограничений для украинских мужчин призывного возраста – не все страны поддержали идею отмены для них временной защиты.
Позже ЕС уже изменил условия получения временной защиты - теперь уезжающим за границу украинцам обязательно нужен штамп о пересечении границы в паспорте, иначе могут возникнуть проблемы с оформлением статуса.