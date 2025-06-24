Сколько минут находиться на солнце для получения витамина D? Названо точное время
Чтобы организм выработал необходимое количество витамина D, достаточно находиться на солнце необходимое количество времени ежедневно. Лучшее время для усвоения витамина D - с 11:00 до 15:00, когда уровень UVB-излучения самый высокий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TikTok-страницу американского врача Карана Раджана.
Сколько времени находиться на солнце
Солнечный свет стимулирует организм к выработке важного питательного вещества - витамина D. Этот важный витамин играет важную роль в поддержании оптимального уровня кальция и фосфатов в организме, что жизненно важно для поддержания здоровья костей, зубов и мышц.
Дефицит витамина D может привести к серьезным проблемам со здоровьем. У детей недостаток может привести к деформации костей, такие как рахит, тогда как взрослые могут страдать от остеомаляции, которая характеризуется болью в костях, связанной с низким уровнем витамина D.
"Все, что вам нужно, это 25 минут пребывания на солнце несколько раз в неделю, чтобы максимально увеличить естественную выработку витамина D вашей кожей", - сказал медик.
Кому стоит принимать добавки витамина D
Человек не может получить передозировку витамином D только из-за пребывания на солнце, поэтому наслаждайтесь естественными преимуществами, но всегда ставьте безопасность на первое место. Не забывайте прикрывать или защищать кожу средствами с SPF, чтобы минимизировать риск повреждения кожи и рака кожи.
С конца марта до конца сентября большинство людей должны иметь возможность получать весь необходимый витамин D от прямых солнечных лучей на коже во время пребывания на улице.
Тогда как взрослые и дети старше четырех лет должны принимать ежедневную добавку, содержащую 10 микрограммов витамина D, в течение года, если:
- нечасто бывают на улице
- находятся в учреждении, таком как дом для пожилых людей
- обычно носят одежду, которая закрывает большую часть кожи, находясь на улице
Витамин D также присутствует в небольшом количестве продуктов, таких как жирная рыба, красное мясо и яичные желтки. Пищевые добавки являются еще одним источником витамина D, особенно рекомендованным в зимние месяцы, когда одного солнечного света недостаточно.
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