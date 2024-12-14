Названы способы минимизации роста тарифов на транспортировку газа

Решение Украины не продлевать контракт на транзит российского газа после 31 декабря является оправданным, однако оно неизбежно влияет на тарифы на транспортировку газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"На сегодня мы имеем ситуацию, когда не россия инициировала прекращение транзита, а украинская сторона при поддержке Еврокомиссии просто не желает продолжать этот транзит. И это правильно. Почему? Потому что на этом транзите, на транзите нефти и газа, россия ежегодно зарабатывает около 12 миллиардов долларов. 12 миллиардов долларов, которые направляются в бюджет на войну против Украины - это недопустимые вещи", - отметил Омельченко.

В то же время он подчеркнул, что отказ от транзита создает вызовы для газотранспортной системы Украины.

"Транзит является одним из основных источников доходов для оператора газотранспортной системы Украины. С его прекращением компания вынуждена будет повышать тарифы на природный газ по магистральным газопроводам", - добавил эксперт.

По его мнению, повышение тарифов можно минимизировать через оптимизацию расходов оператора. Также эксперт выступает за прекращение перечисления средств от ОГТСУ к "Нафтогазу" за переданные активы в рамках анбандлинга.

"Во-первых, нужно пересмотреть все расходы ОГТСУ, ведь есть потенциал для их сокращения. Во-вторых, следует прекратить систему перечисления средств от ОГТСУ к "Нафтогазу", которая осталась со времен анбандлинга. Две государственные компании не должны играть в подобные финансовые схемы", - отметил он.

Напомним, ранее Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты обратился к НКРЭКУ с призывом предоставить обоснование предложенных тарифов на транспортировку газа.

Организация отметила серьезные последствия для газодобывающей отрасли. Комитет предлагает провести инвентаризацию активов Оператора ГТС и оставить тарифы на текущем уровне до предоставления всех необходимых расчетов.