Названы секрет популярности водки Green Day

Рынок предлагает большое количество водки разных ценовых категорий, также "наступает" импорт. Занять свою нишу благодаря качеству продукта и привлекательности дизайна при достаточно высокой цене - сложная задача, но бренду Green Day это удалось.

Об этом говорится в пресс-релизе Green Day .

Green Day Evolution - премиальная водка с особой философией, отличающаяся от множества других украинских производителей.

"Бренд создан с высокой целью: дать потребителям крепкий напиток высокой природной чистоты, который можно пить, не опасаясь последствий; пропагандирующий личную свободу каждого. Именно благодаря этому позиционированию Green Day довольно быстро приобрел большое количество настоящих поклонников", - подчеркнули в компании.

Что же такого особенного есть в продукте, за который большая часть потребителей готова платить больше? Ответ: высокое качество водки, дизайн, не похожий на конкурентов, последовательность в продвижении на рынке и главное – постоянная нацеленность на развитие, вера в то, что можно сделать еще лучше, казалось бы, уже совершенную водку.

"Эволюция означает развитие. Green Day знает, как нужно развиваться, это часть его философии. А это означает, что утро для его потребителя всегда будет хорошим", - отметил Феликс Борисович Черток, совладелец Торгового дома "АВ".

Технология производства Green Day сертифицирована по международным экологическим стандартам / Фото Green Day

Чем особенна серия Green Day Evolution

Серия Green Day Evolution в полной мере отражает эту философию, с особой мягкостью и чистотой, отлично пьющихся в разных уголках мира. А удобная эргономичная бутылка с высокотехнологичной этикеткой выглядит привлекательно и достойно на фоне ведущих мировых производителей. Вкус напитков тоже ничем не уступает известным импортным водкам.

Технология производства Green Day сертифицирована по международным экологическим стандартам ISO 14024, принятым в 56 странах мира. Производство напитка не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. В состав водки входят только натуральные ингредиенты, безопасные для человеческого организма.

"Отсутствие похмельного синдрома при умеренном потреблении – это одна из уникальных особенностей Green Day. Содержание альдегидов и сивушных масел в 2,5 раза ниже, чем утверждено в ГОСТе! Для покупателей это означает хорошее самочувствие после потребления", - рассказали в компании.

С потребителем бренд разговаривает на современном языке. А инновационные идеи, ответственность и постоянное профессиональное развитие делают Green Day особым на украинском рынке.

Эксклюзивным дистрибьютором водки Green Day на территории Украины является Торговый дом АВ . Это опытный дистрибьютор алкогольных брендов высокого качества, обладающий проверенной временем репутацией и исполняющий свои обязанности даже в условиях войны.

Богатый и уникальный опыт работы на алкогольном рынке с убедительными цифровыми показателями продаж популярных у потребителей украинских брендов ADJARI, HELSINKI, UKRAINKA и DOVBUSH делает компанию одной из самых мощных в отрасли.