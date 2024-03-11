Названы регионы, в которых скорее всего обрабатывают заявления в рамках "єВідновлення"

"Скорость обработки заявлений - пункт, который граждан, подаваемых на компенсацию, интересует не меньше, чем шансы на получение финансовой помощи от государства. Поэтому этот показатель, как и остальное, мы регулярно отслеживаем по всем регионам. Это необходимо для совершенствования программы, которое продолжается постоянно", - пояснила парламентарий.

По словам Шуляк, самый высокий процент отработок заявлений на компенсацию за поврежденное жилье на Полтавщине, где обработали уже 90,3% заявлений.

Больше всего заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье обработали в Винницкой области - 100%. Но в случае этих двух регионов необходимо учитывать, что количество поданных заявлений на оба вида компенсации здесь изначально было сравнительно низким.

В Полтавской области на компенсацию за поврежденное жилье подали 93 заявителя, а в Винницкой области за уничтоженное - всего 4.

"Так что не удивительно, что несколько заявлений или даже несколько десятков заявлений комиссии обработали быстро. А в областях, где количество заявлений насчитывается тысячами, скорость отработки, соответственно, немного ниже. Так, в Киевской области граждане подали 14,6 тыс. заявлений на компенсацию за поврежденное жилье, из которых комиссии отработали 88,7%. Владельцы уничтоженного жилья в регионе подали 3,1 тыс. заявлений и комиссии рассмотрели 86,3% заявлений. На Харьковщине на компенсацию за поврежденное жилье подали 29,6 тыс. заявителей и комиссии местах обработали 76,6% заявлений, за уничтоженное жилье здесь подали 4,2 тыс. заявителей и 59% заявлений уже проработаны", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что в ТОП-3 и по количеству поданных заявлений, и за скоростью их обработки стоит Донбасса, где по состоянию на данный момент подали 6,1 тыс. заявлений на компенсацию за поврежденное жилье и 675 заявлений - за уничтоженное. Причем по поврежденному жилью комиссии обработали 89,3% заявлений, а по уничтоженному - 69,8%.

"Над рассмотрением заявлений на компенсацию за поврежденное или уничтоженное в результате вооруженной агрессии жилье сейчас в Украине работает по меньшей мере 644 комиссий, при том, что на старте программы их было чуть более 500. Но количество комиссий все равно стоит увеличивать. Более того, есть общины, какие соответствующие комиссии не создали до сих пор. Таким сейчас оказывают максимальную информационную и организационную поддержку - чтобы именно местные власти быстрее работали для того, чтобы люди получали свои компенсации", - сообщила Шуляк.

По ее словам, помимо скорости обработки заявлений важным пунктом остается соотношение поданных заявлений, согласованных выплат и отказов по ним. Так, в Харьковской области согласовали выплату за поврежденное жилье 57% заявителям, а 19% отказали. В Киевской области согласованы выплаты 67% заявителям, а 21% заявителей отказано. В Донецкой области согласовали компенсацию за поврежденное жилье 60% заявителей и отказали 27%.

"По компенсациям за уничтоженное жилье мы видим несколько иную картину сейчас. В целом по Украине этот показатель достигает 33%, больше отказов зафиксировано на Харьковщине и Киевщине. А вот в Донецкой области соотношение другое - положительное решение получили 46% заявителей, тогда как отказано 23%", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, отказывают преимущественно в нескольких случаях. В первом случае жилье не подпадает под саму услугу, то есть, например, повреждена не квартира, а места общего пользования, общее пространство в многоэтажках.

Вторая причина - когда заявитель представляет недостоверную информацию о повреждении своего жилья и его степени. Третья причина - заявитель сам отказался от компенсации, ведь ожидает запуска следующих этапов программы. Четвертая причина отказов - когда объект недвижимого имущества был уже восстановлен на средства доноров/своими силами и прочее.

Еще одним препятствием при получении компенсации является случай, когда недвижимость не зарегистрирована в государственном реестре прав, поэтому нардепка советует как можно быстрее обратиться к нотариусу и внести эти данные. Тогда даже в случае потери документов на жилье эта информация будет в реестре, и ее в любой момент можно получить.

Кроме того, есть случаи подачи заявления о предоставлении компенсации лицом, которое не может быть получателем компенсации в соответствии с законом №2923-IX, которым регулируется порядок их выплат.