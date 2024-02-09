Названы продукты, больше всего подорожавшие в Украине за последний год

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали овощи - на 13,1%, мясо и мясопродукты - на 10,2%, масло - на 10,2% и молоко - на 9,3%.

Также подорожали сыр и творог - на 7,6%, хлеб - на 5,8%, безалкогольные напитки - на 5,8%, рыба и продукты из рыбы - на 5,3%, фрукты - на 2,3% и макаронные изделия - на 0,3%.

В то же время хлеб и хлебопродукты подешевели на 2,8%, сахар - на -8,4%, яйца - на 16,1%, подсолнечное масло - на 18,7%.

Продуктовая инфляция в Украине

Рост цен на продукты в Украине существенно замедлился в конце 2023 года благодаря рекордному урожаю, а также усложнением экспорта через западную границу.

По прогнозу НБУ, воздействие этих факторов сохранится также в первом полугодии 2024 года. Поэтому продовольственная инфляция останется низкой (до 3% в годовом исчислении).

НБУ ожидает, что во втором полугодии 2024 продовольственная инфляция ускорится на фоне низкой базы сравнения из-за меньших урожаев вследствие ожидаемого возвращения погодных условий к среднеклиматическим нормам.

Однако если не будет существенных шоков предложения, с 2025 года продовольственная инфляция замедлится до 3%.