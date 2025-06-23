Назван продукт, который уберет "запах старости" у пожилых людей

Запах старости - это специфический "аромат", часто ассоциирующийся с нафталином, влажным картоном, запахом подвала, просроченных консервов и опавших листьев, долгое время считался неизбежным следствием старения.

Как именно возникает этот запах и какой суперфуд может помочь его полностью устранить, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Откуда берется "запах старости"

Основательница Oxford Healthspan и сертифицированный коуч Лесли Кенни рассказала, что "запах старости происходит от перекисного окисления липидов на поверхности кожи. Если у вас недостаточно антиоксидантов, этот запах накапливается, а поскольку с возрастом мы имеем меньше обновления клеток, он остаётся надолго".

Кенни сравнивает перекисное окисление липидов с ржавлением тела.

"Это явление, охватывающее все тело. Запах происходит от соединения, которое называется 2-ноненаль. Это, по сути, ржавеющий кожный жир", - сказала она.

Естественная антиоксидантная защита нашей кожи с возрастом снижается. Это приводит к усиленному окислению липидов кожи и выработке 2-ноненаля - побочного продукта распада омега-7 жирных кислот на поверхности кожи. Кенни утверждает, что, в отличие от обычного запаха тела, "запах старости" невозможно замаскировать или смыть.

"Его нельзя замаскировать духами. Духи просто наслаиваются на него, и это придает ему такой затхлый запах", - сказала она.

"Вы не можете избавиться от него с помощью более частого купания, поскольку клетки не обновляются достаточно быстро, а липидные жиры не так легко расщепляются, поэтому запах все равно останется", - добавила эксперт.

Как избавиться от запаха старости?

Питание, в частности диета, богатая грибами, является ключом к этому подходу "изнутри наружу" для предотвращения запаха.

Грибы буквально наполнены аминокислотой эрготионеином - мощным антиоксидантом с противовоспалительными свойствами, который останавливает перекисное окисление липидов еще до того, как "старый" запах сможет накопиться.

Эрготионеин может помочь вам не только пахнуть свежее, но и лучше мыслить, поскольку исследования показывают, что диеты, богатые грибами, могут уменьшить риск когнитивных нарушений вдвое.

Кроме того, грибы являются отличным источником спермидина - органического соединения, которое активирует аутофагию. Аутофагия - это регенеративный процесс, который удаляет поврежденные клеточные компоненты и перерабатывает их для поддержания клеточного обновления. Аутофагия играет критически важную роль в замедлении старения, защите от болезней, поддержании метаболической эффективности и смягчении "зрелой мускусности".

Кенни отмечает, что хотя все грибы помогают пахнуть больше как весенний бриз, чем как заплесневелый подвал, шиитаке и вешенки являются лучшим выбором для поставки питательных веществ.

По словам эксперта, перекисное окисление липидов, вызывающее "запах старости", является неприятным результатом двух взаимосвязанных условий: снижение гормонального уровня и недостатка клеточного обновления.

"Когда наши гормоны снижаются, этот запах более вероятно накапливается, а с возрастом мы не имеем много клеточного обновления, поэтому этот запах остается надолго", - сказала она.

Поскольку эрготионеин останавливает перекисное окисление липидов, а спермидин поддерживает аутофагию, Кенни называет грибы "идеальной пищей для борьбы с этим запахом".