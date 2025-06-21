Назван самый опасный суп, который едят украинцы

Какой суп может навредить?

Недавние обсуждения среди диетологов и специалистов по питанию выделили одно из самых популярных блюд, которое, при определенных условиях, может нести значительные риски для украинцев. Речь идет о... курином супе (бульоне).

Казалось бы, что может быть вредного в "бабушкином" рецепте, который издавна считался лекарством от всех недугов, особенно от простуды? На самом деле, опасность кроется не столько в самой основе супа, сколько в современных реалиях производства курятины и распространенных ошибках в приготовлении.

Антибиотики и гормоны в промышленной курятине

Основная причина, почему куриный суп оказался под пристальным вниманием, - это промышленное выращивание кур. Для быстрого набора веса и профилактики заболеваний на птицефабриках активно используются определенные вещества. Антибиотики являются распространенной практикой для предотвращения инфекций в тесных условиях содержания, и их остатки могут накапливаться в мясе птицы.

При варке супа антибиотики частично вывариваются в бульон, попадая в организм человека. Длительное и регулярное потребление таких остатков может привести к развитию антибиотикорезистентности у человека, что делает лечение бактериальных инфекций в будущем значительно сложнее или даже неэффективным.

Хотя использование гормонов роста и стимуляторов в ЕС и Украине официально запрещено, их нелегальное или скрытое применение может иметь место, и эти вещества также могут переходить в бульон.

Их влияние на эндокринную систему человека, особенно детей, до конца не изучено, но потенциальные риски связаны с гормональными нарушениями. Кроме того, качество кормов, используемых на птицефабриках, может быть разным, и некоторые корма содержат добавки, которые не всегда безопасны при регулярном потреблении.

Важно отметить, что наибольшая концентрация вредных веществ накапливается в коже, костях, внутренних органах и хрящах птицы. Именно эти части чаще всего используются для приготовления наваристых бульонов.

Ошибки, которые делают суп опасным

Даже если вы выбрали относительно качественную курицу, ошибки в приготовлении могут усилить риски. Многие хозяйки привыкли варить бульон из целой курицы или ее частей, а затем использовать его для супа.

Однако, именно первый бульон, который образуется в течение первых 5-10 минут варки, содержит наибольшую концентрацию вредных веществ, которые вывариваются из мяса и костей - антибиотиков, гормонов, химических остатков.

Чрезмерный жир в бульоне не только делает его очень калорийным, но и может содержать больше токсинов, поскольку многие вредные вещества являются жирорастворимыми, поэтому использование жирной курицы также является ошибкой.

Избыток соли является фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний, а некоторые искусственные специи могут содержать нежелательные компоненты, поэтому добавление большого количества соли и специй также является проблемой.

Как сделать куриный суп безопасным и полезным?

Полный отказ от куриного супа не является необходимостью, ведь он может быть отличным источником белка и коллагена. Главное - подходить к его приготовлению осознанно. Выбирайте качественную курицу, по возможности, отдавайте предпочтение домашней, фермерской или органической курятине, что значительно уменьшает риск содержания антибиотиков и гормонов.

Всегда сливайте первый бульон: поместите курицу в холодную воду, доведите до кипения, проварите 5-10 минут, затем полностью слейте эту воду, промойте курицу под проточной водой, залейте свежей холодной водой и только после этого варите бульон для дальнейшего использования. Этот метод значительно уменьшает содержание нежелательных веществ.

Желательно удалять кожу и жир с курицы перед варкой бульона, особенно если вы не уверены в качестве птицы. Для потребления лучше использовать именно мясо курицы, а не кости или кожу, поскольку в мышечной ткани накапливается меньше вредных веществ.

Чтобы обогатить суп питательными веществами и клетчаткой, добавляйте много свежих овощей - морковь, лук, картофель, брокколи, цветную капусту, зелень. Используйте соль умеренно, а вкус супа лучше подчеркивать натуральными травами и специями (лавровый лист, черный перец, куркума, паприка).

Если есть опасения относительно курятины, рассмотрите альтернативы, такие как овощные бульоны, рыбные супы или бульоны на основе нежирной говядины или индейки.