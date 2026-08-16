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Назван лучший дрон, сбивающий реактивные "Шахеды"

01:24 16.08.2026 Вс
2 мин
Какие особенности дрона оценили украинские военные?
aimg Филипп Бойко
Фото: украинский дрон LITAVR (Скриншот)

Украинские военные провели полевые испытания дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с реактивными "Шахедами". Среди протестированных разработок самый лучший результат продемонстрировал LITAVR+ от украинской компании F-Drones.

Тестирование проводили в условиях, максимально приближенных к боевым. Для контроля результатов использовали измерительные и контрольные средства, в частности, специализированное радиолокационное оборудование.

По итогам испытаний лучшим среди представленных изделий военные назвали перехватчик LITAVR+ от F-Drones.

По данным полка, беспилотник продемонстрировал необходимые стабильную скорость и дальность для перехвата реактивных целей.

"Среди всех изделий лучшим стал перехватчик "LITAVR+" от F-Drones. Он показал необходимую стабильную скорость и дальность для перехвата реактивных целей", - сообщили военные.

Военные работают с производителями

В 1020 зенитном ракетно-артиллерийском полку подчеркнули, что противодействие реактивным целям требует новых подходов, высокоскоростных решений и координации с украинскими разработчиками.

"Эффективное уничтожение реактивных целей требует новых подходов, высокоскоростных решений и тесной координации с отечественными разработчиками. Именно поэтому мы постоянно работаем с представителями украинского оборонно-промышленного комплекса", - отметили военные.

В полку также поблагодарили F-Drones за дальнейшее усовершенствование разработки и внедрения новых технологий для защиты украинского неба.

Что известно о F-Drones

Компания F-Drones стала первой украинской компанией, начавшей самостоятельно производить все компоненты для своих БПЛА и экспортирующую в США готовые боевые беспилотники.

Компания уже поставила Пентагону 2000 ударных FPV-дронов F10 в рамках проекта Drone Dominance. В материале также отмечается, что американские требования NDAA подразумевают отсутствие китайских деталей в конструкции дрона.

Что еще известно об украинских дронах

Brave1 провело первое онлайн-мероприятие Demo Day, посвященное обновлению FPV-дронов. Более 50 производителей представили запчасти и новые технологические решения для фронта.

А Минобороны Украины кодифицировало высокоскоростной перехватчик TAF Kolibri-10. Устройство уже можно приобрести через систему DOT-Chain Defence.

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