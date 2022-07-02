Названо кількість звільнених і окупованих населених пунктів в Україні

Збройні сили України звільнили більше тисячі населених пунктів, але ще 2,6 тисяч залишаються під окупацією росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Вдалося звільнити 1027 міст та селищ, ще 2610 перебувають під окупацією. Сотні з них російська армія повністю зруйнувала", - сказав він.

Окрім цього, Зеленський зазначив, що десятки міст в різних областях України зазнали ракетних ударів.