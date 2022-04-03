RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Названо кількість голів місцевих громад, які перебувають у полоні окупантів

Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська взяли в полон 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. При цьому старосту села Мотижин Ольга Сухенко знайдено вбитою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук під час брифінгу.

"Станом на сьогодні у полоні перебувають 11 голів місцевих громад із Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Ми інформуємо про них Міжнародний комітет Червоного Хреста, ООН та всі можливі організації. Ми вимагаємо від усіх, від кого це залежить, щоб усі наші громадянські, мери міст, журналісти та активісти були звільнені", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти викрали 11 мерів українських міст з початку війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ВерещукПленныйВійна Росії проти України