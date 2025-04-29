Назван клуб, который хочет подписать Джейми Варди: появились первые подробности

Легенда для ротации

Речь идет о "Вулверхэмптоне", который стремится летом подписать 38-летнего нападающего на правах свободного агента.

Варди на прошлой неделе объявил о своем уходе из "Лестера", который по итогам текущего чемпионата вылетел из элитного дивизиона. Но он не собирается завершать карьеру и хочет еще поиграть в Премьер-лиге.

"Вулвз" рассчитывает на опыт и голевое чутье форварда. Тем более, что команда, вероятно, потеряют своего звездного нападающего - бразильца Маттеуса Кунью, которым активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

Если трансфер состоится, Варди станет в "Вулверхэмптоне" игроком ротации, а не основным нападающим. "Волки" в текущем сезоне набрали 41 очко в 34-х матчах. В турнирной таблице АПЛ они занимают 13-ю строчку.

Какие еще варианты имеет футболист

"Вулвз" - не единственный вариант, где может продолжить карьеру легендарный ветеран.

Среди потенциальных новых клубов нападающего называют валлийский "Рексем", который относится к системе английских лиг. Клуб выступает в третьем английском дивизионе, но уже обеспечил себе выход в Чемпионшип (второй дивизион Англии). Валлийцы активно ищут опытного нападающего, и Варди может стать идеальным кандидатом.

Также рассматриваются варианты с МЛС, новичками Премьер-лиги "Лидсом" и "Бернли", или возвращение в родной клуб - "Шеффилд Уэнсдей", в молодежном составе которого футболист начинал карьеру.

Кто такой Джейми Варди

Один из самых результативных форвардов АПЛ перешел в "Лестер", который тогда играл в Чемпионшипе, в мае 2012 года из "Флитвуд Таун" (5-й дивизион). Клуб заплатил за него миллион фунтов - на тот момент рекордную сумму за игрока из низшего дивизиона.

С тех пор Варди провел в составе "лис" во всех турнирах 496 игр, в которых забил 198 голов и отдал 69 передач. В частности в АПЛ - забил 143 голов и отдал 48 ассистов в 338 матчах. Он находится всего в 19 мячах от топ-10 лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Вместе с "Лестером" сенсационно победил в чемпионате Англии (2016 год). Также в 2021-м выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Варди забил семь голов в 26-ти матчах за сборную Англии, в составе которой участвовал в Евро-2016 и ЧМ-2018.

Статистика Варди в сезоне-2024/25 (все турниры):