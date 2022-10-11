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Названо количество ракет, сбитых во время массированной атаки по Украине сегодня

Фото: названо количество сбитых ракет над Украиной 11 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 11 октября, начиная с утра, украинские военные уничтожили уже 18 ракет, выпущенных Россией во время массированной атаки по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Враг продолжил атаковать со стратегических бомардировщиков из Каспия и других регионов России. Утром враг продолжил атаку дронами камикадзе, уничтожено 8 этих дронов в Одесской и Николаевской области. А когда поднялись бомбардировщики, то нанесли удары. Было две волны. Утром 4 ракеты уничтожили на юге, и по свежей информации, уничтожено еще 14 ракет. То есть сегодня 18 уничтоженных крылатых ракет", - рассказал он.

Как сообщалось, утром во вторник, 11 октября, над Одесской и Николаевской областями ВСУ сбили 8 беспилотников и дронов-камикадзе.

Напомним, по данным на утро вторника, 11 октября, ВСУ ликвидировали за сутки 240 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 63110 военных. При этом силы ПВО уничтожили за сутки 46 ракет.

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