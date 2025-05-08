Названы имена самых обсуждаемых кандидатов на пост Папы Римского: кто они

"Хотя это не гарантирует, что кто-то из них победит, мы знаем, что первое голосование имело важное значение для определения того, у кого была поддержка, а у кого нет", - пишет издание.

Пьетро Паролин

Пьетро Паролин широко считается одним из фаворитов на пост следующего Папы.

70-летний итальянец с 2013 года занимал пост государственного секретаря Ватикана (роль, именуемая "заместителем Папы") и был тесно связан с Папой Франциском.

Если его изберут, это будет первый случай за почти 50 лет, когда эту должность займет коренной итальянец. Он также исполняет обязанности декана Коллегии кардиналов во время проведения конклава, поскольку обычному декану Джованни Баттисте Ре уже более 80 лет.

Пьербаттиста Пиццабалла

Другой итальянец, кардинал Пиццабалла, в настоящее время является главой Латинского офиса Ватикана в Иерусалиме и провел в городе более трех десятилетий.

"Он посвятил себя Ближнему Востоку и совсем недавно - конфликту между Израилем и ХАМАС", - пишут журналисты.

Пабло Вирхилио Давид

Папа Франциск посвятил 66-летнего филиппинца в кардиналы 7 декабря 2024 года, сделав его одним из последних членов конклава.

Анхель Фернандес Артиме

Артиме, родившийся в 1960 году, был еще одним кардиналом, назначенным Франциском. Испанец стал кардиналом в марте прошлого года.

Кристобаль Лопес Ромеро

Марокканец - еще один из тех, кого Франциск привел на конклав. Он сам настолько не хотел становиться папой, что если бы увидел хоть какой-то шанс на это, то начал бы бежать из Рима, пока не добрался бы до Сицилии.

Роберт Фрэнсис Прево

Американец прибыл в Ватикан в 2023 году, чтобы занять должность влиятельного главы управления, которое проверяет кандидатуры епископов со всего мира - одну из важнейших должностей в Католической церкви.

Жан-Марк Эвелин

66-летний кардинал является архиепископом Марселя и принадлежит к более прогрессивному лагерю кардиналов, поддерживающих Франциска.