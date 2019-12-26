Названі фракції прогульників Ради в грудні

У грудні найменше голосували депутати від "Опозиційної платформи - За життя" та ВО "Батьківщина". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Комітету виборців України.

Найчастіше брали участь в голосуваннях (голосували "за", "проти" чи "утримався") народні депутати від "Слуги Народу", "Голосу" та "Європейської солідарності". Натомість суттєво рідше голосували депутати від "Опозиційної платформи - За життя" та ВО "Батьківщина".

В середньому народні депутати від СН взяли участь в 86% голосувань, депутати "Голосу" - 85%, ЄС - 79%.

"Тобто, як правило, один народний депутат від цих політичних сил брав участь у 8 із 10 голосувань Ради (натискав "за", "проти" чи "утримався")", - резюмують у КВУ.

Суттєво нижчі показники голосувань в депутатів ОПЗЖ та ВО "Батьківщина", які взяли участь лише в 62% голосувань Ради.

Нагадаємо, в грудні 51 народний депутат взяв участь лише в половині голосувань Ради, при цьому 8 народних депутатів пропустили 90% голосувань, із них троє - не проголосували жодного разу за місяць.

Раніше комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР приняв рішення позбавити депутатських виплат за листопад 81 народного депутата.