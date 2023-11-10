Названы ТОП-5 самых легендарных авто марки Toyota

На днях Toyota Motor Corporation доложила миру, что с начала своей деятельности произвела 300 миллионов автомобилей. Учитывая, что многие годы подряд Toyota занимает первое-второе место в глобальных рейтингах продаж, можно сказать, что ее модели формировали образ сегодняшнего автомобиля.

Первыми механическими изделиями под маркой Toyoda (именно так, поначалу бренд писался через d) были автоматические ткацкие станки. Но через несколько лет, в 1929-м, их конструктор Сакити Тойода принял принципиальное решение заняться производством автомобилей. Первой инвестицией в развитие будущего автогиганта были средства, полученные от продажи патента на тот же ткацкий станок одной авторитетной британской компании. Поэтому сегодня логотип Toyota представляет собой переплетенные петли нитей.

С точки зрения потребителя, автомобили "Тойота" часто скромны и невыразительны снаружи, но их покупают те, кто не хочет иметь дело с никакими техническими проблемами. Хотя яркие харизматичные модели тоже не редкость. С точки зрения инженера автомобили "Тойота" просты, лишены радикальных инноваций, но надежны за счет продуманных конструкций и качественных материалов. Хотя в отношении инноваций тоже встречаются исключения. С точки зрения маркетолога автомобили "Тойота" – удачный ответ на запросы крупнейшей группы потребителей, которой нужен товар в первую очередь практический и безотказный.

Наконец, большая часть успеха продукции Toyota – в присутствии ее моделей практически во всех классах и сегментах – вероятно, топ-менеджеры компании хорошо умеют прогнозировать перспективную конъюнктуру рынков. Более того, иногда Toyota сама создает или расширяет новые сегменты – скажем, как класс SUV или гибридов.

Toyota G1, 1935 год

Да, это грузовик, что нетипично для данной марки. Но этот грузовик спас молодую автомобильную компанию Toyoda Motor Company после того, как она потерпела сокрушительное фиаско с несколькими первыми легковыми моделями. А руководство извлекло тогда важный урок: может, первые "легковые" проекты были и неплохи, но ориентироваться нужно на спрос. Он же в предвоенной Японии базировался на закупках для армии. Которая, кстати, лоббировала собственное производство, в канун Второй мировой войны закрыв границы для импорта автотранспорта. Toyota G1 оказалась удачной, и военные сделали спасительные для производителя заказы.

Toyopet Crown иToyota Corona 1964 года

Модели Crown и Corona мало известны в нашей стране, поскольку всегда являлись продуктом для определенных специфических рынков. Но в свое время они вместе сыграли ключевую роль для продвижения Toyota (и японских машин в целом) на мировые рынки. А когда в результате "японцы" потеснили "местных" в США, Европе и на более мелких локальных рынках, мир получил новые стандарты потребительских характеристик и беспримерного к тому времени технического совершенства. При этом Crown первых серий, попав в 1957 г. в США, оказались провальными: вполне приемлемая для японских условий машина не могла двигаться по американским хайвеям – на скорости двигатель выходил из строя. Поэтому дав выдержку, тойотовцы повторили атаку на самый большой рынок мира с обновленным продуктом – моделью Corona. Недорогой, мощный и экономичный седан понравился покупателям, потому что был с одной стороны компактным, а с другой имел конструктивные решения премиум-класса.

Интересно, что первым брендом Крауна был не Toyota, а Toyopet, и это тоже была ошибка: toy на английском значит игрушка, а pet – раздражение…

Toyota Land Cruiser, с 1951 года

“Если Land Cruiser сломается, это не просто неудобство... Это может стать угрозой жизни. Ценность Land Cruiser сводится к одному слову: доверять”, – Саймон Хамфрис, топ-менеджер Toyota Motor Corporation. Конечно, утилитарные бескомпромиссные внедорожники появились задолго до 1951 года, когда первый из "Ленд Круйзеров" увидел свет. Но среди их главных преимуществ не было одного – они не были безотказными. Со временем каноническая линейка Land Cruiser трансформировалась в триптих: роскошный флагман-универсал, пригодный к автобанам и бездорожью (ныне серия 300), облегченная модель Light Duty – более компактная и более практичная, комфортная на асфальте и бездорожье (Prado) и класса Heavy-Duty с исключительной выносливостью и проходимостью (серия 70).

Между прочим, упомянутый спич прозвучал прошлым летом – по случаю возвращения на внутренний японский рынок того же Land Cruiser 70, который непрерывно выпускается с 1984 года.

Toyota Corolla, с 1966 года

Один из самых распространенных автомобилей в мире: на конец сентября этого года было выпущено 53,39 миллиона "Королей" в разных версиях кузова вплоть до компактвэна. На первый взгляд ничего выдающегося у них нет, но при детальном анализе раскрывается главное преимущество Corolla – она выделяется не одной-двумя выдающимися характеристиками, а сбалансированностью всех важных для С-класса качеств. Собственно, это касается многих моделей Toyota, просто Corolla играет в наиболее востребованном сегменте рынка. Сегодня выпускается двенадцатое поколение этой модели.

Toyota Prius

Первый массовый автомобиль с гибридной силовой установкой в мире. В борьбе за экологическую чистоту транспорта и с пониманием, что электромобилям соревноваться с ДВС еще рано, "тойотовцы" решили объединить в одной машине оба типа двигателей. Каждый из моторов заставили подключаться к колесам в тех условиях, когда он наиболее эффективен.

Весь секрет Prius`ов – в особой гибридной трансмиссии Hybrid Synergy Drive (HSD). Это несложная планетарная передача, которая, плавно и непрерывно меняясь, распределяет крутящие моменты электромотора и бензинового двигателя между колесами и генератором. При этом гибридная автоматическая трансмиссия совершенно оригинальна, она не является ни вариатором, ни ступенчатой механической передачей.

При своем нетипичном новаторстве Toyota Prius первых поколений оказались чрезвычайно надежными и долговечными, что вместо настороженности вызвало у потребителей симпатии к концептуально новому авто. Кроме того, Prius, обладая не только техническими, но и, так сказать, эмоциональными, имиджевыми преимуществами, подтолкнул правительства многих стран к финансовому поощрению владельцев экологически эффективных автомобилей. Это было очень важно для распространения гибридов и электромобилей, поскольку покупка этих недешевых машин за полную цену была мало кому доступна.

Между прочим, в основе той же необычной трансмиссии Prius'ов типа HSD лежат изобретения харьковчанина Алексея Северинского (Alexei Severinsky). Свое право на часть доходов от продаж этих машин учёный доказывал в суде. Возможно, именно поэтому ничего подобного "тойотовской" Hybrid Synergy Drive другие производители гибридов не используют.



