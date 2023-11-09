Названы ТОП-5 электромобилей с наибольшим пробегом на украинском рынке

Mercedes-Benz EQS, 780 км

От 4 399 675 грн

Похоже, этот серьезный электрический седан – самый дальнобойный среди доступных потребителю не только в Украине, но и в мире. Поскольку это фактически электрический S-класс, машина максимально комфортна, и именно специально сконструированная электрическая платформа позволила вывести комфорт на новый уровень. Производитель отмечает чрезвычайный уровень тишины в салоне, на фоне которого просто теряются другие удобства, как массажные кресла или, например, дверь, которая открывается перед владельцем сама по себе. Доступные в Украине официальные седаны имеют индекс 4Matic – то есть у них полный привод; кроме того, все четыре колеса управляются в поворотах для большей безопасности движения.

BMW iX xDrive50, 570 км

От 3 281 009 грн

Настоящий кроссовер BMW с трансмиссией 4х4 и роскошным интерьером, да еще полностью электрический. Это BMW и никто здесь искусственно не ограничивал динамику ради продолжения пробега без подзарядки. Поэтому автомобиль очень быстрый: максималка составляет 200 км/ч, а первая сотня достигается уже через 4,6 секунды. Есть также более доступная по финансам версия xDrive50, она не столь дальнобойная, но не менее быстрая и лишь на 1,5 с хуже разгоняется. Важная информация: производитель подсчитал, что если иметь дома фирменную зарядку BMW Wallbox, пополнить батарею на 100 км пробега можно за 1 час. 41 мин. Есть и другие зарядные решения, которые предлагается заказать прямо в автосалоне.

Volvo XC40 Recharge, 418 км

От 1 901 900 грн

Как ни странно, но это не специально спроектированный электромобиль, а электрическая версия хорошо известного кроссовера XC40. Полезное пространство в салоне и багажнике при этом практически не пострадало, потому что батарею удачно спрятали под полом кузова. Машина комфортная, насыщенная опциями, интерьер оформлен добротными материалами; относительная редкость на сегодня – мягкая подвеска, которая хорошо поглощает выбоины. В целом "электричка" сохранила типичную для этой марки солидность и сбалансированность характеристик. И тем не менее, главное отличие между Volvo XC40 с ДВС и с электроприводом – несравнимо лучшая динамика машины с маркировкой Recharge.

Hyundai Ioniq 6, 614 км

От 1 698 600 грн

Несмотря на народный бренд, Ioniq получил многое от премиального класса, в том числе и в техническом плане. Например, не у каждого электроконкурента есть такая важная вещь, как регулировка уровня рекуперации при торможении, когда водитель может изменять интенсивность подзарядки аккумулятора при торможении, одновременно замедляя машину, не касаясь тормозной педали. Показательный момент – покупатель "Ионика", как и покупатель обычной машины с ДВС, может выбирать из нескольких вариантов силового агрегата. Так, Ioniq 6 имеет версии с батареями разной емкости, комплектацию с одним и двумя электродвигателями, с моноприводом и приводом 4х4. При этом наиболее дальнобойная модификация остается еще и динамичной – ускоряется до 100 км/ч за 7,4 секунды. Ну а двухмоторное исполнение – это вообще болид: 5,1 с до 100 км/ч.

MG4 EV, 435 км

От 991 880 грн

"Четверка" - самая маленькая модель в электрической линейке англо-китайского бренда и позиционируется производителем как хэтчбек С-класса, хотя имеет некоторые признаки кроссовера. Самое интересное в этой машине (после незаурядного запаса хода, конечно) то, что у нее задний привод. То есть ею можно управлять по-спортивному, как это делалось на легендарных классических родстерах MG. Подвеска полностью независимая, до 100 км/ч машина разгоняется очень энергично – за 7,7 – 7,9 секунд. Автомобиль имеет щедрый комплект электронных помощников, также покупатель может выбрать один из двух двигателей – на 204 или 170 электрических “лошадок”. Но будьте внимательны: более мощный силовой агрегат обеспечивает худшую динамику, и при этом – больший пробег без подзарядки, потому что комплектуется большей батареей.

Если коротко

Пробег на уровне бензомобиля – это хорошо, но помните об одной особенности электромобиля: в отличие от машины с ДВС ему нужно обустроить некоторые условия для "заправки" дома. Для полного использования всех заложенных в дорогостоящий электромобиль возможностей вам придется установить дома зарядную станцию той или иной мощности. А это часто связано с прокладкой отдельной силовой линии, что еще больше поднимает цену использования машины с электроприводом. Однако, если у вас не будет хоть слабенькой зарядной станции, будет достаточно сделать надежную розетку на 220 В с проводкой большого сечения, и возможно понадобится такого же качества провод-переноска.