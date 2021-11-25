Названа можлива причина аварії автобуса в Болгарії

"На сьогоднішній день у нас є головна і найбільш ймовірна версія катастрофи. Це - людська помилка", - заявив голова Національної служби розслідувань Болгарії Борислав Сарафов.

Як пише видання, в момент трагедії в автобусі перебували туристи з Північної Македонії, які поверталися з Туреччини. В ході проведення слідчих дій стало очевидно, що ніякого теракту не було - проблеми були з технічним станом автобуса.

"Розтини показують, що всі жертви загинули переважно від задухи після початку пожежі, а не від травм або опіків, які бувають від вибухів", - уточнив Сарафов, додавши при цьому, що автобус врізався в дорожнє загородження і загорівся через сильний удар.

"Ніхто не міг вибратися з передніх дверей, тому що там було сильне загоряння. Всі скупчилися перед задніми дверима, але вони були заблоковані дорожнім загородженням, яке зупинило автобус", - розповів слідчий Мар'ян Маринов.