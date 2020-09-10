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Названа сума збитку від витоків нафти з танкера Delfi

Автор: Андрій Козловський

Голова Державної інспекції України Андрій Мальований заявив, що остаточна сума від витікання шкідливих речовин з затонулого в Одесі танкера Delfi становить 16,3 тисячі доларів. Станом на 10 вересня перевищення у воді нафтопродуктів складає 0,09 мг/дм кб.

Про це Андрій Мальований написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, претензія судновласнику на добровільне відшкодування збитків вже направлена. Наразі танкер Delfi перебуває на постійному контролі у Чорноморську на предмет виявлення можливих викидів нафтопродуктів.

"Збитки за потрапляння однакової кількості нафтопродуктів та пальмової олії у водойму однакові. Хоча нафтопродукти несуть набагато більшу шкоду екосистемі, ніж олія", - пояснив Мальований.

Нагадаємо, сьогодні вранці прибрали з одеського пляжу затонулий танкер Delfi та транспортували його у морський порт Чорноморська; судно перебувало біля пляжу "Дельфін" майже 10 місяців.

Також повідомлялося, що в Одесі суд наклав арешт на танкер Delfi, частково задовольнивши клопотання Адміністрації морських портів.

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