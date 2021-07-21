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Названо столицю Олімпійських ігор 2032 року

Автор: РБК-Україна

Австралійське місто Брісбен прийме Олімпійські ігри у 2032 році. Відповідне рішення було прийнято на голосуванні на сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter МОК.

"Брісбен-2032 обрано містом, що приймає XXXV Олімпійські ігри", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на проведення Олімпіади-2032 заявки подавали китайські міста Ченду і Чунцин, Доха, Будапешт, німецький Регіон Рейн-Рур, а також Сеул спільно з Пхеньяном.

Літні Олімпійські ігри в 2024 році пройдуть в Парижі, в 2028 році - в Лос-Анджелесі.

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