Названо столицю Олімпійських ігор 2032 року

Австралійське місто Брісбен прийме Олімпійські ігри у 2032 році. Відповідне рішення було прийнято на голосуванні на сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в Токіо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter МОК.
"Брісбен-2032 обрано містом, що приймає XXXV Олімпійські ігри", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, на проведення Олімпіади-2032 заявки подавали китайські міста Ченду і Чунцин, Доха, Будапешт, німецький Регіон Рейн-Рур, а також Сеул спільно з Пхеньяном.
Літні Олімпійські ігри в 2024 році пройдуть в Парижі, в 2028 році - в Лос-Анджелесі.