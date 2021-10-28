Названо найбільшу зону карантину в Україні: перелік областей
"Помаранчева" зона карантину є найбільшою в Україні. В "червону" зону входять вісім областей, а в "жовту" - три.
"Червона" зона
В зону з найжорсткішими обмеженнями входять:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Сумська,
- Херсонська,
- Рівненська,
- Миколаївська.
"Помаранчева" зона
До цієї зони входить найбільше українських областей. У неї входять:
- Київ,
- Волинська область,
- Житомирська (з 30 жовтня "червона"),
- Івано-Франківська (з 30 жовтня "червона"),
- Київська (з 30 жовтня "червона"),
- Луганська (з 30 жовтня "червона"),
- Львівська(з 30 жовтня "червона"),
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька (з 30 жовтня "червона"),
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська (з 30 жовтня "червона"),
- Полтавська.
"Жовта" зона
Ця зона карантину стала найменшою. У ній перебуває три області:
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Вінницька.