Міцніше долара та євро. Названа найкраща основна валюта світу у 2020 році

Шведська крона стала кращою основною валютою світу у 2020 році. Такий статус вона отримала завдяки швидкому відновленню після березневих мінімумів, що й дозволило їй стати кращою валютою за рік серед основних та другою у світі після гаїтянського гурда.

За даними Bloomberg, який порівняв відсоткову динаміку (проти долара США) декількох валют, шведська крона змогла подолати весняний спад, викликаний пандемією коронавірусу, швидше швейцарського франка і датської крони.

Однією з головних причин сили шведської валюти стала позиція Riksbank, який не став знижувати ставки для пом'якшення удару по економіці країни під час пандемії COVID-19.

Riksbank став першим центробанком світу, який на практиці застосував політику негативних ставок. У липні 2009 року він знизив ставку репо, яка є його основним інструментом грошово-кредитної політики, до 0,25%, що, в свою чергу, опустило прив'язану до неї ставку за депозитами до 0,25%.

Причому негативні ставки Riksbank ввів в період світової фінансової кризи 2008-2009 років. Надалі Riksbank піднімав ставку репо до 2,00% і опускав до -0,50%. 8 січня 2020 року регулятор підняв її з -0,25% до 0,00%, де вона і залишається до цих пір.

До основних валют традиційно також відносять долар США, євро, фунт стерлінгів, японську єну, швейцарський франк, канадський долар.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що біткойн продовжує бити рекорди: вже подолав 23 тисячі доларів. Нагадаємо, вчора біткойн вперше у своїй історії перевищив позначку 20 тисяч доларів.

А віце-прем'єр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що в наступному році крипто-компанії вперше зможуть легально працювати в Україні. Однак тільки в тому випадку, якщо буде прийнятий відповідний закон.