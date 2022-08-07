Названа єдина область України, в яку не прилітали ракети з початку війни

"Якшо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад 3 тисячі разів, Луганська - 4 тисячі разів, Миколаївська - 700 разів. Залишається одна єдина область, в яку слава Богу поки що не прилітало, це Чернівецька область", - розповів він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, по якому місту окупанти випустили найбільше ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.