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Названа дата зустрічі Путіна і Лукашенка

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Москва, Вівторок 31 серпня 2021 12:56
Названа дата зустрічі Путіна і Лукашенка Фото: Володимир Путін і Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Стала відома дата зустрічі Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна. Вони зустрінуться 9 вересня в Москві.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Лукашенко відвідає з робочим візитом Москву 9 вересня і проведе переговори з Путіним.

"Я вам можу підтвердити, що, дійсно, на 9 вересня намічений робочий візит президента Лукашенка до Москви. Відбудуться переговори двох президентів, і два президенти дадуть прес-конференцію", - сказав представник Кремля.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко в першій декаді вересня планує приїхати в Росію.

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Олександр Лукашенко Володимир Путін
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