Названо дату закінчення карантину, а слідство встановило організатора вбивства Окуєвої: новини за 19 травня

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, як довго триватиме карантин, слідство встановило організатора вбивства добровольця Аміни Окуєвої, Верховна рада розблокувала підписання закону про банки. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 19 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Карантин в Україні діятиме до 22 червня, - МОЗ

Карантин в Україні буде тривати до 22 червня. Однак обмеження будуть пом’якшуватись.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ляшко порівняв епідситуацію в Україні та Польщі, зазначивши схожість сценаріїв поширення вірусу.

Слідство встановило організатора вбивства Окуєвої та оголосило підозру

Прокуратура Київської області повідомила підозру в організації вбивства добровольця Аміни Окуєвої громадянину Російської Федерації. Найближчим часом його оголосять у міжнародний розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що підозру оголошено ймовірному організатору нападу на добровольців Аміну Окуєву та Адама Осмаєва в Глевасі Київської області в жовтні 2017 року. За даними слідства, організатором є 44-річний уродженець Чечні, який підшукував виконавців злочину і забезпечив їх автомобілем.

Рада розблокувала підписання закону про банки

Верховна рада відхилила два проекти постанов, які блокували підписання антиколомойського закону про банки. Тепер підписання закону розблоковане для глави парламенту Дмитра Разумкова і відповідно для президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше до Окружного адміністративного суду Києва подали позов з вимогою визнати незаконність прийняття антиколомойського закону про банки.

У США розслідують відмивання Коломойським виведених з ПриватБанку грошей

Український олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості в Штатах. Гроші "ПриватБанку" спрямовувалися на купівлю готелів і офісних будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування BuzzFeed.

Як наголошується в публікації, велике жюрі США вивчає фінанси Коломойського в ході розслідування, яке відстежувало переказ грошей "ПриватБанку" в США через лабіринт офшорних компаній. Серед покупок: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхова офісна вежа в декількох кварталах зі склепінчастими стелями і фресками.

Лоукостер EasyJet заявив про кібератаку: хакери викрали дані 9 млн клієнтів

Бюджетна авіакомпанія-лоукостер EasyJet заявила про масовану кібератаку з боку хакерів. За попередніми даними, зловмисники викрали дані 9 млн клієнтів компанії.

У компанії заявили, що хакерам також вдалося отримати доступ до даних кредитних карт понад 2 тис. клієнтів.

Несанкціонований доступ до даних вже припинили. Як показало розслідування, хакерам вдалося дізнатися адреси електронної пошти та відомості про поїздки приблизно 9 млн клієнтів.

В Україну йдуть заморозки: які області під ударом

Погода в Україні буде прохолодною з помірними дощами, а 22-23 травня можливі навіть заморозки вночі. Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

У найближчій перспективі - атмосферний фронт переміститься до вечора на центральну частину України, де ймовірні дощі. А 20 травня, опади доберуться до Сходу, Сумської області і Півдня (крім Криму).