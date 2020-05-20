Названа дата окончания карантина, а следствие установило организатора убийства Окуевой: новости за 19 мая

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, как долго продлится карантин, следствие установило организатора убийства добровольца Амины Окуевой, Верховная рада разблокировала подписание закона о банках. Подробнее о том, что произошло во вторник, 19 мая, - в материале РБК-Украина

Карантин в Украине будет действовать до 22 июня, - Минздрав

Карантин в Украине будет продолжаться до 22 июня. Однако ограничения будут смягчаться.

Об этом в эфире "Сніданку с 1+1" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко сравнил эпидситуацию в Украине и Польше, отметив схожесть сценариев распространения вируса.

Следствие установило организатора убийства Окуевой и объявило подозрение

Прокуратура Киевской области сообщила подозрение в организации убийства добровольца Амины Окуевой гражданину Российской Федерации. В ближайшее время его объявят в международный розыск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что подозрение объявлено предполагаемому организатору нападения на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева в Глевахе Киевской области в октябре 2017 года. По данным следствия, организатором является 44-летний уроженец Чечни, который подыскивал исполнителей преступления и обеспечил их автомобилем.

Рада разблокировала подписание закона о банках

Верховная рада отклонила два проекта постановлений, которые блокировали подписание антиколомойского закона о банках. Теперь подписание закона разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Напомним, ранее в Окружной административный суд Киева подали иск с требованием признать незаконность принятия антиколомойского закона о банках.

В США расследуют отмывание Коломойским выведенных из ПриватБанка денег

Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости в Штатах. Деньги "ПриватБанка" направлялись на покупку отелей и офисных зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование BuzzFeed.

Как отмечается в публикации, большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало перевод денег "ПриватБанка" в США через лабиринт оффшорных компаний. Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажная офисная башня в нескольких кварталах со сводчатыми потолками и фресками.

Лоукостер EasyJet заявил о кибератаке: хакеры украли данные 9 млн клиентов

Бюджетная авиакомпания-лоукостер EasyJet заявила о крупной кибератаке со стороны хакеров. По предварительным данным, злоумышленники украли данные 9 млн клиентов компании.

В компании заявили, что хакерам также удалось получить доступ к данным кредитных карт более 2 тыс. клиентов.

Несанкционированный доступ к данным уже прекратили. Как показало расследование, хакерам удалось узнать адреса электронной почты и сведения о поездках приблизительно 9 млн клиентов.

В Украину идут заморозки: какие области под ударом

Погода в Украине будет прохладной с умеренными дождями, а 22-23 мая вероятны даже заморозки в ночное время. Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В ближайшей перспективе - атмосферный фронт переместится к вечеру на центральную часть Украины, где вероятны дожди. А 20 мая, осадки доберутся до Востока, Сумской области и Юга (кроме Крыма).