Названа дата офіційного візиту президента Швейцарії в Україну

Президент Швейцарії Симонетта Зоммаруга 20-23 липня на запрошення українського колеги Володимира Зеленського з державним візитом відвідає Україну. Сторони будуть обговорювати поглиблення двосторонніх відносин.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Програмою візиту передбачені переговори глав держав у форматі віч-на-віч та у складі делегацій. Планується обговорення широкого спектра питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Зеленський і Зоммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас, щоб ознайомитися з політикою безпеки та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проектів швейцарської гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, про візит президента Швейцарії в Україну стало відомо ще в червні.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський відновить закордонні візити з початку осені.