Названо розмір тарифу на меддопомогу при пологах: яким він буде у 2022 році

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, яким буде тариф на допомогу при пологах в рамках Програми медичних гарантій у наступному році. Він складатиме 15 101 грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ у Facebook.
"Тариф на пологи в програмі медичних гарантій на 2022 рік становить 15 101 грн. Основна відповідь: приватним закладам, на відміну від комунальних, органи місцевого самоврядування не покривають витрати на утримання основних фондів, амортизацію дороговартісного медичного обладнання, енергоносії, комунальні послуги", - написав Ляшко.
Нагадаємо, цього року 1 квітня стартувала нова Програма медичних гарантій. В рамках якої на поточний рік було передбачено тариф на допомогу при пологах у розмірі 10 382 грн.