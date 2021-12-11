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Названо розмір тарифу на меддопомогу при пологах: яким він буде у 2022 році

Автор: Марія Кучерявець

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, яким буде тариф на допомогу при пологах в рамках Програми медичних гарантій у наступному році. Він складатиме 15 101 грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ у Facebook.

"Тариф на пологи в програмі медичних гарантій на 2022 рік становить 15 101 грн. Основна відповідь: приватним закладам, на відміну від комунальних, органи місцевого самоврядування не покривають витрати на утримання основних фондів, амортизацію дороговартісного медичного обладнання, енергоносії, комунальні послуги", - написав Ляшко.

Нагадаємо, цього року 1 квітня стартувала нова Програма медичних гарантій. В рамках якої на поточний рік було передбачено тариф на допомогу при пологах у розмірі 10 382 грн.

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