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Названо основний робочий діагноз Навального

Автор: РБК-Україна

Стан Навального може бути викликаний порушенням обміну речовин

Основним робочим діагнозом російського опозиціонера Олексія Навального є порушення обміну речовин. Лікарі вважають, що саме воно призвело до різкого погіршення стану його здоров'я.

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Про це заявив головлікар омської лікарні Олександр Мураховський, передає ТАСС.

За його словами, на сьогодні є тільки робочі діагнози.

"Основний з них, до якого ми схиляємося, - порушення вуглеводного балансу, тобто, порушення обміну речовин. Викликано це може бути різким зниженням рівня цукру в крові", - заявив Мураховський.

Зазначимо, раніше стало відомо, що лікарі встановили діагноз Навального, але відмовилися публічно оголосити його.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що в організмі Навального виявлено смертельно небезпечну отруту, проте медики її не підтверджують.

Крім того, медики забороняють вивозити Навального з лікарні, Німеччина офіційно погодилася прийняти його на лікування в клініці "Шаріте".

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