Названо новий російський дедлайн для захоплення Донецької області

Російські війська на тлі невдач на фронті скорегували плани по захопленню Донецької області і пересунули крайній термін на 15 вересня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.
"Противник продовжує утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також намагається створити умови для відновлення наступу. Так, російські окупаційні війська в черговий раз коригують свої плани і дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня", - заявив він.
Зазначимо, раніше російські окупанти заявляли про плани захопити Донецьку область до кінця серпня.
Нагадаємо, раніше Громов заявив, що Білорусь на військових навчаннях швидше за все буде відпрацьовувати захоплення частини України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.