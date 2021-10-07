У "Слузі народу" назвали причини відставки Разумкова

Сьогодні парламент 284 голосами таки підтримав його відставку, яку ініціювала фракція політичної партії "Слуга народу" та депутатські групи "Довіра" та "Партія "За майбутнє".

"Дмитро Разумков відступив від загальних принципів і вирішив, що власні політичні та просто життєві амбіції - вищі командних цілей та домовленостей. Водночас парламент реформ почав потроху перетворюватись на парламент часів Володимира Литвина, де лицемірство, лукавство, використання подвійних, а то й потрійних стандартів - стало буденністю. Саме тому Дмитро Разумков більше не може бути членом команди і представляти нашу партію на такій високій посаді", - сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко з трибуни парламенту.

У партії кажуть, що колись перший номер в списку перетворив парламент на місце, де лицемірство, лукавство, використання подвійних, а то й потрійних стандартів - стало буденністю. І наразі у депутатів, як і у виборців є безліч запитань до його роботи.

"Як так сталось, що в Раді почав працювати принцип "друзям та собі - все, а ворогам - регламент"? Чому 15 місяців не призначався керівник апарату ВРУ? Чому, якщо ми такі фанати Регламенту, майже щодня порушувалась норма про те, що виступати на засіданнях треба з теми питання? Чому рік для журналістів не відкривались кулуари "через ковід", але раптом відкрились за день до обговорення питання вашого зняття з посади? Чому врешті-решт парламент перетворився на гальмо для реформ і для курсу президента?" - обурився Олександр Корнієнко, виступаючи з трибуни парламенту.

Також є у "Слузі народу" питання і до масової підтримка Дмитра Разумкова з боку проросійських ЗМІ і водночас нібито проєвропейської опозиції. Мовляв, якщо екс-спікер хоче стати окремим національним політиком, то треба зрозуміти, хто він є і за що він виступає.

"Чи є ворогом України Віктор Медведчук? Чи є ворожими до України проросійські телеканали 112, ZIK, NewsOne, сайт "Cтрана.ua"? Чи є російським пропагандистом Анатолій Шарій, ваш відданий фанат на Фейсбуці? Чи шкодять Україні контрабандисти, газові олігархи, кримінальні надрокористувачі, на кшталт пана Фукса? Чому ви не підтримували санкції проти всіх вищевказаних осіб і організацій? Яку країну будуєте ви? Ми точно за Україну і перемогу над ворогом - зовнішнім, у вигляді РФ, і внутрішнім, у вигляді п’ятої колони, корупції, олігархів, бідності", - підсумував Олександр Корнієнко.

Після відставки Разумкова депутати взялися за представлення кандидатур йому на заміну. Зокрема, депутатська фракція "Слуга народу" пропонувала Руслана Стефанчука, група народних депутатів запропонувала голову фракції "Голос" Ярослава Железняка, а також позафракціного депутата Гео Лероса, представника "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка і депутата з "ЄС", медика-добровольця, засновниці медичного батальйону "Госпітальєри" Яни Зінкевич. З рештою Ярослав Железняк і Гео Лерос зняли з розгляду свої кандидатури.

Найбільш ймовірним вважають призначення чинного першого віце-спікера Руслана Стефанчука. У своїй промові він одразу назвав свої пріоритеті у роботі - створювати якісне законодавство.

"Парламент, як єдиний законодавчий орган, завжди був тим місцем, де перепліталась політика та законотворчість. Але мені здається, що в парламенті інколи стає дуже багато політики і дуже мало фахової законотворчості. Посаду голови Верховної ради України я бачу в тому, щоб ми з вами доклали максимум зусиль не для особистого піару, а для підвищення саме якості нашого законодавства", - сказав він.

На його думку, фундаментом подальшого вдосконалення законодавства можуть стати законопроєкти про референдум, про правотворчу діяльність, про кримінальну відповідальність за кнопкодавство, про дерадянізацію законодавства, про рекодифікацію цивільного законодавства.