Призначення тренером молодіжної збірної України було для мене шоком, - Ротань

Фото: Андрій Шевченко і Руслан Ротань (ffu.ua)

Наставник розповів, як відбувалося його призначення

Головний тренер молодіжної збірної України U-21 Руслан Ротань прокоментував рішення про своє призначення на посаду. Про це він розповів сайту телеканалів "Футбол 1/2".

"Мені несподівано зателефонував Шевченко і запросив на тренування національної команди, де запропонував очолити молодіжну збірну. Я не очікував такого і мене це шокувало. Ми обговорили це питання, пройшло достатньої багато часу, я не розумів, наскільки це серйозно.

Я усвідомлював, що будуть кандидати і я буду один з них. Думав, що мене не оберуть. Але коли я поспілкувався з Павелко, я вже зрозумів, що це серйозно і мене будуть розглядати. І ось коли відбувся виконком, мене вибрали головним тренером. Це було для мене шоком і в той же час дуже приємно", - зазначив Ротань.

Нагадаємо, після завершення кар'єри гравця Ротань працював помічником наставника В'ячеслава Шевчука в донецькому "Олімпіку".