Призначення субсидій у 2021 році: куди звертатися з 1 січня

З 1 січня 2021 році в Україні змінюється процедура призначення субсидій тим громадянам, які раніше їх не отримували. Звертатися можна до місцевих громад або дистанційно.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Як зазначили в прес-службі, за оформленням субсидії можна звернутися:

- особисто до посадової особи територіальної громади, ЦНАПу а також органу соціального захисту населення у містах обласного значення;

- дистанційно через веб-сайт Мінсоцполітики;

- заповнивши заяву і декларацію і відправивши її поштою до органу соціального захисту населення.

"Призначення житлової субсидії та інформування заявника про результати розгляду документів відбувається у термін до 10 днів або до 30 днів у виключних випадках - якщо це потребує складання акту обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї та прийняття відповідного рішення комісією при місцевих органах влади", - йдеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики нагадали, що з березня 2020 року у зв’язку із встановленням карантину діє норма щодо автоматичного перепризначення субсидії на наступні періоди без звернення громадян. Таким чином, на поточний опалювальний період субсидію в автоматичному режиму було перепризначено понад 2,7 млн домогосподарств.

Крім цього, на період карантину запроваджено спрощену процедуру оформлення субсидії для громадян, які втратили роботу і зареєструвалися в центрах зайнятості, а розрахунок розміру субсидії до кінця дії карантину здійснюється на збільшені на 50% соціальні норми споживання окремих послуг (газ для приготування їжі та підігріву води, електроенергія, водопостачання).

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг видаватимуть за новими правилами, оскільки управління соцзахисту припинять особистий прийом.

Як повідомляло РБК-Україна, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.