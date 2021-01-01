Субсидії в 2021 році: змінюються умови подання документів

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Заяви можна подати поштою, онлайн або у місцевих громадах

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг видаватимуть за новими правилами. Управління соцзахисту припинять особистий прийом громадян з 1 січня 2021 року.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Куди подавати документи

Як зазначила Лазебна, заяву можна подати у місцевій громаді, поштою або онлайн на офіційному сайті або в додатку "Дія". Управління соцзахисту припинили особисто приймати громадян. "Це пов'язано з реформою децентралізації. У громадах є соціальні підрозділи, які повинні приймати заяви від людей. Це стосується 67 видів допомог. Зокрема, і за субсидіями", - повідомила Лазебна.

Водночас для тих трьох мільйонів людей, які вже є в програмі, нічого не змінюється. "Ми автоматично повністю перепризначили близько трьох мільйонів домогосподарств субсидії", - сказала вона.

Розширення кола одержувачів субсидій

За словами Лазебної, уряд в цьому році тричі переглядав програму отримання субсидій. "Останнє рішення, яке прийняли в грудні, стосується людей, які отримують допомогу по частковому безробіттю. Бо є умова - три місяці потрібно сплачувати єдиний соціальний внесок", - повідомила міністр.

Отримати допомогу можна і в тому випадку, якщо в родині хтось доглядає за особою з інвалідністю. Легше це зробити буде і тим, хто став безробітним. Адже тепер доходи беруться за останній місяць, а не за півроку, як було раніше.

Лазебна повідомила, ті громадяни, які раніше не підпадали під програму, можуть подавати документи в будь-який момент.

Субсидії для громадян, чиї родичі працюють за кордоном

Українські громадяни, родичі яких працюють за кордоном, можуть отримати субсидії. "Ми не будемо звертати уваги цю позицію. Бо раніше треба було декларувати", - сказала Лазебна.

Нагадаємо, Міністерство фінансів підготувало Методику перевірки житлових субсидій. Методика визначає загальні принципи перевірки достовірності інформації, визначеної законодавством для призначення, нарахування та/або виплати житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

Як повідомляло РБК-Україна, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.