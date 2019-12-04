Призначена дата голосування по санкціях США проти Росії

Комітет Сенату США з міжнародних відносин 11 грудня планує провести голосування щодо законопроекту про санкції проти Росії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Повідомляється, що законопроект був внесений на розгляд Конгресу в лютому поточного року через втручання РФ у американські вибори і агресію відносно України.

У число авторів ініціативи увійшли сенатори Роберт Менендес (демократ, штат Нью-Джерсі) і Ліндсі Грем (республіканець, штат Південна Кароліна). Зокрема, пропонується ввести обмеження проти російської суднобудівної галузі, сенатори також виступають за санкції проти енергетичних проектів з російською участю, банків, кіберсектора і суверенного боргу.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США може включити положення про санкції проти газопроводу "Північний потік-2" в американський оборонний бюджет на 2020 рік.

Нагадаємо, раніше Великобританія внесла поправки в закон про експортний контроль, прийнятий в зв'язку з санкціями проти Росії. Таким чином вона пом'якшила санкції проти Росії.