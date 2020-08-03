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Призначений керівник "Укренерго"

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 14:57
Призначений керівник "Укренерго"
Фото: Володимир Кудрицький (ua.energy)
Автор: Олександр Білоус

Компанію очолив Кудрицький, який виконував обов’язки голови правління з лютого 2020 року

Головою правління НЕК "Укренерго" призначений Володимир Кудрицький. Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засідання наглядової ради компанії 2 серпня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається в повідомленні, призначення відбулося після проведення відповідного конкурсу.

Кудрицький обіймав посаду першого заступника голови правління з вересня 2019 року, а з кінця лютого 2020 року виконував обов’язки керівника "Укренерго". В компанію Володимир Кудрицький прийшов у 2016 року. Обіймав пост заступника директора з інвестицій.

До призначення в "Укренерго" Кудрицький працював директором з розвитку АТ "Укртранснафта", був операційним менеджером та директором з внутрішнього аудиту у провідних міжнародних та українських компаніях: MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.

Кудрицький отримав освіту з міжнародної економіки в Київському національному економічному університеті.

Нагадаємо, виконувач обов'язків глави "Укренерго" Всеволод Ковальчук 26 лютого 2020 року оголосив про свою відставку.

Відставка Ковальчука вібулася в останні дні роботи уряду Олексія Гончарука, який на початку березня також був змушений подати у відставку.

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