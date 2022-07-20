Призначено нового керівника САП, померла Руслана Писанка, в Європі чергова хвиля коронавірусу: новини за 19 липня

Олександр Клименко очолить Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру України, померла знаменита актриса та телеведуча Руслана Писанка, ВООЗ заявила про нову хвилю коронавірусу в Європі. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 19 липня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські війська вели штурмові дії у напрямку Покровського Донецької області та закріплюються на південній околиці села. При цьому українські бійці завдали загарбникам значних втрат на Донецькому напрямку.

Російські війська вчергове обстріляли Слов'янськ. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди.

В результаті обстрілу Краматорська у вівторок, 19 липня, одна людина загинула, ще шість отримали поранення.

Верховна рада звільнила Венедіктову та Баканова

Верховна рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. Рішення підтримали 264 депутати.

Окрім того, ВР звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. "За" проголосували 265 нардепів.

Новим керівником САП стане Олександр Клименко

Олександр Клименко очолить Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру України. 19 липня конкурсна комісія завершила процедуру призначення керівника відомства, що є однією з вимог щодо кандидатства України в ЄС. Остаточне затвердження кандидатури Клименка – за Офісом генпрокурора.

Що відомо про нового керівника САП – у матеріалі РБК-Україна.

Рада призначила нового міністра соцполітики

Верховна рада призначила нового міністра соціальної політики України. Нею стала Оксана Жолнович.

"За" віддали свої голоси 282 депутата.

ЄС підписав меморандум про транш на 1 млрд євро для України

Європейський союз і Україна підписали меморандум про надання першого траншу макрофінансової допомоги на 1 млрд євро. Про це повідомив віце-президена Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Підписання меморандуму про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС про надання макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро в якості екстреного фінансування. Ця сума буде виплачена в кінці липня для підтримки уряду і народу України", - зазначив він.

Померла Руслана Писанка. Вона не поборола важку хворобу

Померла знаменита акторка та телеведуча Руслана Писанка. Зірці, на творчості якої зростали покоління українців, було 56 років.

Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Руслана виїхала до Німеччини. Там лікарі діагностували у неї важку хворобу.

Кабмін зафіксував ціну газу для виробників тепла: що зміниться для українців

Кабмін встановив фіксовану ціну на постачання газу для виробників тепла. Це дозволить не змінювати тарифи на тепло і гарячу воду для українців. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Триває активна підготовка до опалювального сезону. Прийняли рішення, згідно з яким "Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр. Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго", - розповів прем'єр.

ВООЗ заявила про нову хвилю коронавірусу в Європі

В Європі почалася нова хвиля коронавірусу, спричинена варіантами штаму "Омікрон". Країни мають оперативно вжити заходів, що стосуються вакцинації та носіння масок. Про це повідомив голова Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге.

"У цей час минулого року ЄБР ВООЗ говорило про нову хвилю COVID-19, яка охопила весь регіон і була викликана варіантом "Дельта" на тлі скасування обмежень та посилення соціальних контактів. Тепер цілком зрозуміло, що ми знаходимося в ситуації, аналогічній минулому літу", - заявив Клюге.

Частину Україну заллє дощами: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні зміниться під впливом атмосферних фронтів і спекотного антициклону з Центральної Європи. 20 липня деякі області охопить дощами, а в інших - підвищиться температура.

Детальний прогноз погоди - в матеріалі Styler.