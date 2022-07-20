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Назначен новый руководитель САП, умерла Руслана Писанка, в Европе очередная волна коронавируса: новости за 19 июля

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Среда 20 июля 2022 08:30
Назначен новый руководитель САП, умерла Руслана Писанка, в Европе очередная волна коронавируса: новости за 19 июля Коллаж РБК-Украина
Автор: RBC.UA

Александр Клименко возглавит Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины, умерла знаменитая актриса и телеведущая Руслана Писанка, ВОЗ заявила о новой волне коронавируса в Европе. Подробнее о том, что произошло во вторник, 19 июля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

  • Российские войска вели штурмовые действия в направлении Покровского Донецкой области и закрепляются на южной окраине села. При этом украинские бойцы нанесли захватчикам значительные потери на Донецком направлении.
  • Российские войска в очередной раз обстреляли Славянск. В результате вражеских ударов повреждены частные дома. Под завалами остаются люди.
  • В результате обстрела Краматорска во вторник, 19 июля, один человек погиб, еще шесть получили ранения.

Верховная рада уволила Венедиктову и Баканова

Верховная рада уволила Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора Украины. Решение поддержали 264 депутатов.

Также ВР уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. "За" проголосовали 265 нардепов.

Новым руководителем САП станет Александр Клименко

Александр Клименко возглавит Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины. 19 июля конкурсная комиссия завершила процедуру назначения руководителя ведомства, что является одним из требований по кандидатству Украины в ЕС. Окончательное утверждение кандидатуры Клименко - за Офисом Генпрокурора.

Что известно о новом руководителе САП - в материале РБК-Украина.

Рада назначила нового министра соцполитики

Верховная рада назначила нового министра социальной политики Украины. Ею стала Оксана Жолнович.

"За" отдали свои голоса 282 депутата.

ЕС подписал меморандум о транше на 1 млрд евро для Украины

Европейский союз и Украина подписали меморандум о предоставление первого транша макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдиа Домбровскис.

"Подписание меморандума о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро в качестве экстренного финансирования. Эта сумма будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины", - отметил он.

Умерла Руслана Писанка. Она не поборола тяжелую болезнь

Умерла знаменитая актриса и телеведущая Руслана Писанка. Звезде, на творчестве которой росли поколения украинцев, было 56 лет.

После полномасштабного вторжения России 24 февраля Руслана уехала в Германию. Там врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь.

Кабмин зафиксировал цену газа для производителей тепла

Кабмин установил фиксированную цену на поставки газа для производителей тепла. Это позволит не менять тарифы на тепло и горячую воду для украинцев. Об этом сообщил премьер-министр Украины Ленис Шмыгаль.

"Продолжается активная подготовка к отопительному сезону. Приняли решение, согласно которому "Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр. То есть цена остается неизменной для всех теплокоммунэнерго", - рассказал премьер.

ВОЗ заявила о новой волне коронавируса в Европе

В Европе началась новая волна коронавируса, вызванная вариантами штамма "Омикрон". Страны должны оперативно принять меры, касающиеся вакцинации и ношения масок. Об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"В это время в прошлом году ЕБР ВОЗ говорило о новой волне COVID-19, которая охватила весь регион и была вызвана вариантом "Дельта" на фоне отмены ограничений и усиления социальных контактов. Теперь вполне понятно, что мы находимся в ситуации, аналогичной прошлому лету",- заявил Клюге.

Часть Украину зальет дождями: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине изменится под влиянием атмосферных фронтов и жаркого антициклона из Центральной Европы. 20 июля некоторые области охватит дождями, а в других - повысится температура.

Подробный прогноз погоды - в материале Styler.

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