Призначено нового прокурора Чернівецької області

У четвер, 7 листопада, заступник генерального прокурора головний військовий прокурор Віктор Чумак представив нового керівника Чернівецької області Адріана Дутковського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Як зазначив Чумак, перед новим прокурором стоять складні завдання.

"Головне завдання реформування органів прокуратури - сформувати прокуратуру люди, які точно знають, для чого вони там працюють. Не для себе, а для суспільства. Кожен повинен виконувати свою роботу чесно і сумлінно", - зазначив він.

У свою чергу Дутковський запевнив, що готовий докласти максимум зусиль для формування нової якісної прокуратури, яка буде повага і довіра від суспільства.

"Я розумію, що ні я, ні колектив прокуратури області не вправі підвести суспільство. Прокуратура області якісно виконувати функцію координації діяльності правоохоронних органів регіону. На кону моя репутація і репутація органів прокуратури області", - підкреслив він.

Зазначимо, Адріан Дутковський є старшим радником юстиції. Працює в органах прокуратури з 2003 року. За цей час він займав різні посади в органах прокуратури Львівської області, а з грудня 2014 року обіймав посаду заступника прокурора Чернівецької області.

Нагадаємо, 5 листопада прокурор Чернівецької області Олег Соболь пішов у відставку після того, як його розкритикував прем'єр Олексій Гончарук. Соболь не працює з початку поточного тижня. Обов'язки прокурора області тимчасово виконував перший заступник Ігор Мустеца.