Призначено нового виконуючого обов'язки директора ГБР

Призначено нового виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань. Цю посаду зайняв Олексій Сухачов.

Про це повідомляється на сайті бюро.

За результатами відкритого конкурсу в серпні 2020 він був призначений на посаду заступника директора ГБР.

Зараз в розділі "керівництво" на сайті ГБР Сухачов названий виконуючим обов'язків директора бюро.

Він народився в 1978 році в Харкові. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

З 2000 року почав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника головного управління центрального управління СБУ.

У 2017-2019 роках працював заступником начальника департаменту Генеральної прокуратури.

У 2019-2020 роках проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, з весни 2020 року посада в.о. глави ГБР займав Олександр Соколов.

Раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань (ДБР).