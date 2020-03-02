Призначений новий глава поліції Закарпатській області

Головне управління Національної поліції у Закарпатській області очолив Олександр Шляхівський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Офіційно нового керівника Закарпатської поліції 2 березня представив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Олександр Шляхівський - досвідчений оперативник, пройшов шлях від рядового оперативника карного розшуку до начальника кримінальної поліції Київської області. Його завдання разом з керівниками всіх служб поліції Закарпаття - забезпечення безпеки всіх жителів області, проведення превентивної роботи та протидія злочинності", - зазначив Клименко.

До призначення Шляхівський обіймав посаду заступника начальника поліції Київської області.

Раніше РБК-Україна писало, що 18 лютого Михайло Куратченко був призначений главою поліції Черкаської області. Куратченко змінив на посаді глави поліції області Валерія Лютого, який очолював управління.

Також повідомлялося, що 14 лютого у Полтаві представили Івана Виговського в якість голови обласної поліції. До призначення Виговський був заступником голови Нацполиции в Миколаївській області.