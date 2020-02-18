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Призначений новий глава поліції Черкаської області

Новини » Суспільство     18.02.2020 - 12:01
Призначений новий глава поліції Черкаської області
Фото: Михайло Куратченко (facebook.com/UA.National.Police)

Новим главою поліції Черкаської області став Михайло Куратченко

У Черкасах представили нового керівника Головного управління Національної поліції у Черкаській області, ним став Михайло Куратченко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Офіційного нового главу поліції Черкаської області представив у вівторок, 18 лютого, голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Ваша робота буде оцінена виключно людьми, громадянами України. Рівень довіри залежить від кожного окремого співробітника поліції, від його сумлінного і якісного виконання завдань і захисту громадян. Також від того, як ми будемо виглядати в очах людей, від оцінки ефективності роботи поліцейських - буде залежати співпраця з місцевими органами влади та об'єднаними територіальними громадами", - сказав Клименко.

Куратченко змінив на посаді глави поліції області Валерія Лютого, який очолював управління.

Раніше РБК-Україна писало, що 14 лютого призначили нового керівника Головного управління Національної поліції у Полтавській області. Ним став Іван Виговський, який до призначення обіймав посаду заступника глави поліції в Миколаївській області.

Також повідомлялося, що новим начальником Головного управління Національної поліції у Закарпатській області став полковник поліції Олександр Канцидайло. Його призначили на посаду в листопаді 2019 року.

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