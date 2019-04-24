Призначено нового главу поліції Одеської області

Очільником Головного управління Національної поліції Одеської області став Олег Бех. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Сьогодні перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий та голова Нацполіції Сергій Князєв представили Беха як нового керівника поліції Одеської області.

"Олег Бех показав себе досвідченим працівником. Він впорається з новими завданнями. Ми високо цінуємо ваш потенціал та людяність", - сказав Яровий.

Олег Бех розпочав службу в органах внутрішніх справ у 1996 році на посаді слідчого. У 2001-2010 роках працював на оперативних посадах за різними напрямками діяльності у Головному управлінні боротьби зі злочинністю МВС України. Із 2010 до 2011 року - очолював відділ боротьби з корупцією в правоохоронних органах антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС.

З 7 листопада 2015 року був начальником Головного управління Національної поліції в Полтавській області. З 20 вересня 2017 року Бех був призначений начальником Головного управління в Харківській області.

Нагадаємо, начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін 23 квітня подав у відставку. Він написав рапорт за власним бажанням.