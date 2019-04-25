Призначено нового главу поліції Харківської області

Головне управління Національної поліції в Харківській області очолив генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішній справ України.

Валерій Сокуренко на службі в органах внутрішніх справ з грудня 1992 року.

"Наказом № 421 від 24 квітня 2019 року начальником Головного управління Національної поліції в Харківській області призначити, за узгодженням з міністром, бо ми перевели офіцера з апарату МВС, генерала третього ранку Сокуренка Валерія Васильовича", - зазначив голова Національної поліції Сергій Князєв.

Зазначимо, з листопада 2015 року Сокуренко є ректором Харківського національного університету внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше главою поліції у Харківській області був Олег Бех, але нещодавно він став очільником Головного управління Національної поліції Одеської області.

РБК-Україна писало, що начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін 23 квітня подав у відставку. Він написав рапорт за власним бажанням. Головін відмовився повідомити причину свого рішення.