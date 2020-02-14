Призначений новий глава поліції Полтавської області

У Полтаві представили нового керівника Головного управління Національної поліції у Полтавській області, ним став Іван Виговський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Представив нового керівника поліції області голова Національної поліції України Ігор Клименко в п'ятницю, 14 лютого.

На цій посаді Виговський змінив Андрія Замахіна, який очолював Головне управління поліції області з 2017 року.

Іван Виговський народився в Житомирській області, 26 березня 1980 року. З 1999 року почав працювати в органах внутрішніх справ. З 2015 по 2016 рік працював начальником Очаківського відділу поліції в Миколаївській області. З 2016 обіймав посаду заступника начальника Головного управління - начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що новим керівником патрульної поліції Харківської області стала 31-річна старший лейтенант Олена Стрижак.

Також повідомлялося, що новим начальником Головного управління Національної поліції у Закарпатській області став полковник поліції Олександр Канцидайло.